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Mavi kategoriye geçen Hatay'da yeni hedef herkesin aşılanması - Son Dakika

Mavi kategoriye geçen Hatay'da yeni hedef herkesin aşılanması

06.11.2021 13:02
Mavi kategoriye geçen Hatay'da yeni hedef herkesin aşılanması

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan aşılamada ikinci dozda da yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye geçmeyi başaran Hatay'da, yeni hedef herkesin aşılanması.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan aşılamada ikinci dozda da yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye geçmeyi başaran Hatay'da, yeni hedef herkesin aşılanması.

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil ekiplerle kentin birçok noktasında sürdürülen aşılama çalışmalarıyla Hatay, ikinci dozda da yüzde 75'i geçerek "mavi"ye büründü.

Hatay'ın mavi kategoriye geçişini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Kentte okul çağı ve gençlerde de aşılamanın hızla arttırılarak aşılanmamış hiçbir bireyin kalmaması, yeni hedef olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, AA muhabirine, sağlıkçıların aşılama konusundan ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Aşılamaların sağlık tesisleri ve gezici ekiplerle hızla sürdüğünü dile getiren Hambolat, yeni hedeflerle ilerlediklerini belirtti.

Kentin, ikinci dozda da yüzde 75 barajını aşarak mavi kategoriye geçmesinden mutluluk duyduklarını belirten Hambolat, "Fakat bu bizim için yeterli değil. Sayıyı ve hızı arttırmamız gerekiyor. Bu noktada da sağlık çalışanı arkadaşlar fedakarca şekilde canla başla çalışıyorlar. İkinci dozda da mavi kategori biraz geç oldu. Biz daha erken olmasını bekliyorduk. Süreçte bizim kontrolümüz dışında olan birçok faktör var. Bizim isteğimiz tüm kurumların aşılama hususundaki desteklerinin devam etmesi, halkımızın da aşılamaya olan şevkinin, hevesinin devam etmesi. Biz sağlıkçılar olarak aşı noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halkımız da bu hususta gereken yardımı sergilerse gayet memnun, mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

-"Sağlık çalışanları adına büyük bir mutluluk oldu"

Hambolat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay'ın mavi kategoriye geçmesine ilişkin paylaşımıyla ilgili "Öncelikle sağlık çalışanları adına büyük bir mutluluk oldu. Büyük bir efor ve emek var. Bu emeğin karşılığını almak adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Okul çağı ve gençlerin de aşılanmasıyla yeni hedefe ulaşmak için çalıştıklarının altını çizen Hambolat, "Aşılamalarda belli bir yaşın üzerindekiler aşılandığı için daha ziyade genç nüfusa yöneldik. Genç nüfusumuz, aşıya beklediğimiz ilgiyi maalesef istediğimiz ölçüde göstermiyor. Fakat zamanla onların da bu noktada gereken katkıyı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Okul çağı çocuklarda ve gençlerde aşılamanın hızla artmasını bekliyoruz. Hedefimiz aşı hakkı olup, aşılanmamış hiçbir bireyin kalmaması." şeklinde konuştu.

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Medya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi kategoriye geçen Hatay'da yeni hedef herkesin aşılanması - Son Dakika


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