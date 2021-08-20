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MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ

20.08.2021 10:45

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloda yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Zonguldak'ta, aşılanmanın artmasıyla vaka sayıları da düşüşe geçti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşılama çalışmalarıyla ilgili güncel tabloda yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Zonguldak'ta, aşılanmanın artmasıyla vaka sayıları da düşüşe geçti.

Zonguldak ve ilçelerinde önceki günkü test sonuçlarına göre 227 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Ancak günlük vaka sayılarında yaşanan artış eğilimi, aşılanma oranının artmasıyla düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka sayısında oran 196,54 iken açıklanan yeni tabloda oran 170,16'ya düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, "Kilis ve Zonguldak düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33'e yükseldi" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz da sosyal medya hesabından vatandaşlara teşekkür ederek, "Duyarlı Zonguldaklı kardeşlerimizin sayesinde aşılanan kişi sayısında mavi kategoriye geçtik. Tebrikler Zonguldak" açıklamasında bulundu.

'VAKA SAYILARI AŞIYLA AZALIYOR'

Vatandaşlardan Ahmet Beşel, vaka oranlarındaki düşüşün aşılanmanın faydasını gösterdiğini anlatarak, "Ben aşımı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum. Şu an ikinci aşı için sıramı bekliyorum. Bence herkes aşı olmalı. Mavi kategoride çok iyi oldu" dedi.

Yağız Sayılı ise pandemi döneminde Zonguldak çok zor günler geçirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Umarım bu kısıtlamalara bir daha mecbur kalmayız. Şu anda maviye dönmesinden çok memnunum. Umarım böyle devam eder. Vaka sayıları da aşıyla azalıyor. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Yoksa o kötü günler bizi bekliyor. Koronavirüsten kurtulmanın tek yolu aşıdır. Ben böyle düşünüyorum. Aşı karşıtlarına ise söylenecek çok şey var ama ben demek istemiyorum. Ben aşılarımı oldum üçüncü dozu da gelirse olacağım."

MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ
MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ
MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ
MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAVİ KATEGORİYE GEÇEN ZONGULDAK'TA AŞI, VAKA ORANINI DÜŞÜRDÜ - Son Dakika


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