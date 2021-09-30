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"Mavi" kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi - Son Dakika

"Mavi" kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi

30.09.2021 14:43

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 71,2 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, aşılama çalışmalarına hız verildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 71,2 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, aşılama çalışmalarına hız verildi.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine, kent genelinde yaklaşık 100 sağlık personelinin Kovid-19 aşı çalışmalarında görev aldığını söyledi.

Ağustos ayında vaka sayılarının artmasıyla aşı ve saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özdemir, bu sayede vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Kentte sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde nüfusun büyük bölümünün aşılandığını ifade eden Özdemir, "Şu anda yeniden özellikle de iki doz Sinovac aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü dozlarını tamamlatmaya çalışıyoruz. Çünkü aradan geçenle beraber mevcut aşının koruma etkisi azalmaya başladı ve o yüzden üçüncü dozlara önem vermeye başladık. Ayrıca ilimize yeni gelen üniversite öğrencilerimiz var. Velilerin izin verdiği ve onayladığı ilköğretim ve lise çağında öğrencilerimizi aşılama çalışmalarına da hız vermiş durumdayız." dedi.

Özdemir, ikinci doz aşılama çalışmalarında da 18 yaş üstü nüfus itibarıyla yüzde 75 oranına yaklaştıklarını belirterek, özellikle alt yaş gruplarına yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık verildiğini anlattı.

"Son 10 günde vefat eden hastamız olmadı"

Okulların açılmasıyla 12-20 yaş aralığındaki nüfusta Kovid-19 vaka artışı yaşandığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu.

"İlköğretim çağındaki çocuklarımıza baktığımızda oluşan tüm vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ını bu grup oluşturuyor ve bu da aslında ciddi bir sayıya tekabül ediyor. Mevcut olanların arasında izolasyona ve karantinaya alınan sınıflarımız var. Yaklaşık şu son 10 günlük süreç içerisinde vefat eden hastamız hiç olmadı. Özellikle yoğun bakımda yatan ve vefat eden hastalarımıza baktığımızda tamamının neredeyse aşısız olduğunu ya da hastanede yatan gruba baktığımızda da en azından iki doz Sinovac aşılarını olduklarını görmekteyiz. O yüzden üçüncü doz aşının önemini bu durumda fark ediyoruz."

Kentte Kovid-19'un yanı sıra viral enfeksiyonlarla da ilgili dönemsel olarak artış gözlemlediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hastane başvurularımız halen yüksek seyretse de bunların bir kısmının gribal enfeksiyon olduğunu bu durumda gözlemliyoruz. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın havaya aldanmadan uygun bir şekilde giyinmelerini, beslenmelerini, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek yiyeceklere ve doğal gıdalara yönelmelerini öneriyoruz. Aynı zamanda da bu maske ve mesafe kuralına bir miktar daha önem vermememiz gerekiyor. Zamanla maske takma konusunda bir azalma ve gevşeme gözlemliyoruz ama özellikle bu mevsimde buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden gribal enfeksiyonu da daha az geçirebiliriz."

Özdemir, özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü ve ek hastalıkları olan vatandaşların da zatürre ve grip aşılarını eczaneden temin ederek yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mavi kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi
Mavi kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi

İl Sağlık Müdürü, Sinovac, Tunceli, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mavi' kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mavi" kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmalarına hız verildi - Son Dakika
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