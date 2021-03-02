Mavi Kelebekler'den iki önemli sınav

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi, bu hafta kendi evinde iki önemli maça çıkıyor. Mavi Kelebekler, 3 Mart Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Mart Cumartesi günü de Görele Belediyesi ile mücadele edecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi, erteleme maçında Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. 3 Mart Çarşamba Günü saat 15.00'te başlayacak karşılaşma Göynük Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Maçı, Hasan Kılıç ve Özdemir Kaan Çınar ikilisi yönetecek. Mavi Kelebekler, 6 Mart Cumartesi günü de yine kendi evinde, Görele Belediyesi ile mücadele edecek. Konyaaltı Belediyesi, her iki maça da galibiyet parolasıyla çıkacak.

"Başkan Esen takıma güveniyor"

Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen, maç öncesi Hentbol Takımı'na başarılar diledi. Takıma güvendiğini belirten Esen, iki maçta da iyi mücadele beklediklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Baş antrenörü Birol Ünsal ise takımın ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti. Ünsal, "İkinci devre seri galibiyetler kazandık. Geçen hafta Üsküdar maçında talihsiz bir yenilgi aldık. Bu hafta iki önemli maçımız var. Bu maçları kazanarak, üst sıralara doğru yükselmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA