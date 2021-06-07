Üye Girişi
Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye - Son Dakika

Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye

07.06.2021 14:16
Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye, System.String[]

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanırken, 3'ü yabancı olmak üzere 8 oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanırken, 3'ü yabancı olmak üzere 8 oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

2020-2021 sezonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin flaş takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, birçok oyuncu ile yollarını ayırırken yeni transferler ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Mavi Kelebekler, sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, sağ kanat Merve Özkaşıkçı, sol oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Alena Ikhneva, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic'i kadrosuna kattı.

"Yıldız oyuncu transferleri"

Büşra Işıkhan, Büşra Erdoğdu, Esra Ertap Koyunoğlu, Halise Güneş, Ayşe Dinç, Ayşe Yavuz, Melis Kılıç, Yulia Khavronina ve Jacquy Yannıck Baniomo ile yollarını ayıran Konyaaltı Belediyesi, kadrosuna önemli isimleri kattı. Mavi Kelebekler, Türkiye Milli Takımı oyuncularından Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, Eda Nur Kılıç, Döne Gül Bozdoğan'ı, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic'i kadrosuna katarken, bunun yanında Merve Özkaşıkçı ile Alena Ikhneva'yı da transfer etti. Kaleci başta olmak üzere birkaç nokta transfer ile kadrosunu şekillendirecek Mavi Kelebekler, yaptığı transferlerle yeni sezonda lige damga vurmak istiyor.

"Hentbolda söz sahibi olacağız"

2020-2021 sezonunu başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, teknik ekibin verdiği transfer listesine göre takıma takviyeler yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, "Süper Lig'de ilk kez mücadele veren bir takım olmamıza rağmen diğer takımlar için güçlü bir rakip olduk. Ligde ve Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğumuz mücadeleden son derece memnunum. Ligin iddialı ve namağlup takımlarını yenerek güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Amacımız hem Antalya'mızı hem de Konyaaltı'mızı en iyi şekilde temsil etmek ve hentbolda söz sahibi olmaktır. Bu sezon daha güçlü bir kadro ile Hentbol camiasına iyi bir takım izlettirmek istiyoruz" dedi.

"Kadromuz yakında tamamlanacak"

Transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, "Takımdan ayrılan sporcularımıza bundan sonraki spor hayatlarında başarılar dileriz. Kadromuzu yeni oyuncular ile güçlendirdik. Birkaç transfer daha yaparak, yeni sezon kadromuzu tamamlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi 21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp 21:34 Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar         
21:35
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek         
21:20
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 22:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavi Kelebekler'e 'Milli' takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement