Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu - Son Dakika

Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu

06.03.2021 16:21
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu, System.String[]

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kendi sahasında Görele Belediyesi karşısında 36-32'lik bir skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kendi sahasında Görele Belediyesi karşısında 36-32'lik bir skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Mavi Kelebekler, maç öncesinde Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için "Milletimizin Başı Sağolsun" pankartı açtı.

Türkiye Hentbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kendi sahasında Görele Belediyesi'ni ağırladı. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu Mavi Salon'da oynanan karşılaşma öncesi Mavi Kelebekler, "Milletimizin Başı Sağolsun" pankartı açarak, hafta içerisinde Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerleri unutmadı. Mavi Kelebekler, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük sağladı. Konyaaltı Belediyesi, maçın ilk çeyreğine 9-7 üstün girdi. Konyaaltı Belediyesi, iyi savunma ve etkili hücum ataklarıyla ilk devreyi 18-15 önde tamamladı.

Maç sonu coşkusu

İyi oyununu ikinci devrede de sürdüren Konyaaltı Belediyesi, kalede İsabella'nin kurtarışlarıyla ikinci yarıda üstünlüğünü korudu. Mavi Kelebekler, Görele Belediyesi karşısında 36-32'lik bir skorla maçtan galibiyetle ayrıldı. Konyaaltı Belediyesi oyuncuları, maçın bitiş düdüğü ile birlikte galibiyet coşkusu yaşadı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Görele Belediyesi karşısında galip gelen sporcuları tebrik etti. Başkan Esen, "Sporcularımız maç boyunca bizlere iyi bir oyun seyrettirdi. Güzel oyunla gelen galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı ve teknik heyeti tebrik ederim" dedi.

Daha iyi bir takım olduk

Görele Belediyesi maçını değerlendiren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ise ligin başında hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Ünsal, "Yeni bir takımız. İkinci devre yeni oyuncularımızla birlikte daha iyi bir takım olduk. Bugün takım oyununu sahaya yansıttık. Böyle takım halinde oynama alışkanlığımızı sürdürürsek birçok maçımızı kazanırız" diye konuştu.

Kaptan Halise Güneş ise kendi sahalarında Görele karşısında kazanmalarının kendileri için çok iyi olduğunu kaydetti. Takımı genç oyuncularından Seval Bozova da maçta süre alarak, galibiyete kattı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. - ANTALYA

Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu
Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu

Konyaaltı Belediyesi, Görele Belediyesi, Konyaaltı, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler'in galibiyet coşkusu - Son Dakika Spor


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