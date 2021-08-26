Mavi Kelebekler sezonu evinde açacak

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın yeni sezondaki ilk rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu. Mavi Kelebekler, İzmir ekibini 12 Eylül'de evinde ağırlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 2021-2022 fikstürü açıklandı. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın da yer aldığı yeni sezon, 12 Eylül Pazar günü başlayacak. Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Mavi Kelebekler, hazırlık turnuvalarındaki mücadeleleriyle beğeni topluyor. Son şampiyon Kastamonuspor'un düzenlediği 3'lü turnuvaya katılan Konyaaltı, ev sahibine mağlup olurken, ligin güçlü takımlarından Yenimahalle Belediyesi'ni yenmeyi başardı.

"İzmir yolcusu"

Ligde üst sıraları hedefleyen Konyaaltı, İzmir'de düzenlenecek Zafer Kupası'na da katılacak. 30 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğindeki turnuvada, Konyaaltı'nın yanı sıra Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi yer alacak.

"Yeni sezon değerlendirmesi"

Mavi Kelebekler'in Başantrenörü Birol Ünsal, yaptığı değerlendirmede, takımın giderek oturduğunu söyledi. Özellikle turnuvalarda eksikleri gördüklerini belirten Ünsal, oyuncuların takım olma özelliğini yakaladığı an üst sıralarda yer alacağına inandığını kaydetti. Ünsal, "12 Eylül'de açılacak yeni sezon için tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı bir sezon yaşarız. Ayrıca bizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza da gönülden başarı diliyorum" dedi. - ANTALYA