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Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak - Son Dakika

Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak

08.09.2021 12:32
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, takım olarak 12 Eylül Pazar günü oynayacakları İzmir maçına ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne hazır olduklarını dile getirdiler.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, takım olarak 12 Eylül Pazar günü oynayacakları İzmir maçına ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne hazır olduklarını dile getirdiler.

Geçen sezon Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni transferlerle sezona iddialı başlamak istiyor. Yaptıkları transferlerle takımın kadro derinliğini artırdıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'in bu yıl ligi domine edeceğini belirtti. Yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanlarla sürdüren Mavi Kelebekler, 12 Ağustos Pazar günü evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile sezonun ilk maçına çıkacak.

"Takımımıza güveniyorum"

Konyaaltı Belediye Kadın Hentbol Takımı olarak başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Başkan Esen, "Yeni transferlerimizle birlikte iyi bir takım ortaya çıkardık. Takımımıza güveniyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızın bu sezon bizlere keyifli maçlar seyrettireceğine inancımız tam. Sezonun ilk maçında, İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

"İlk maç Pazar günü"

Konyaaltı Belediyesi olarak ligdeki hedeflerinin üst sıralar olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, ligde Antalya'yı temsil etmek istedikleri gibi Avrupa'da da Türkiye'yi temsil etmek istediklerini belirtti. Mavi Kelebekler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasındaki karşılaşma 12 Eylül Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda saat 14.30'da oynanacak. - ANTALYA

Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Hentbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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