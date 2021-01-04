Mavi Kelebekler Sivas'tan galibiyetle döndü

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 31-24 yenerek 2021 yılına galibiyetle başladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 8'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Taha Akyol Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-15 Sivas Belediyespor önde tamamladı. Mavi Kelebekler ikinci devreye hızlı başladı. Konyaaltı Belediyespor, Halise, Monika ve Büşra Işıkhan'ın etkili oyunu ile Sivas Belediyespor deplasmanından 31-24'lük skorla galip gelmeyi başardı.

Erteleme maçları oynanacak

Mavi Kelebekler, covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Yalıkavak Spor Kulübü maçını 19 Ocak Salı günü, Anadolu Üniversitesi maçını da 24 Ocak Pazar günü oynayacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci devre 30 Ocak'ta başlayacak. Mavi Kelebekler, devre arasında takıma 2-3 oyuncu takviye yapmayı planlıyor. - ANTALYA