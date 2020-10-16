'Mavi Kelebeklerde hedef galibiyet

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, bu hafta deplasmanda Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Günde çift idman ile maça hazırlanan Konyaaltı Belediyesi'nde moraller yerinde. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımını geçen hafta yenerek moral bulan Mavi Kelebekler, iyi oyununu Kastamonu deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Kadın Hentbol Takımı'nın yanında yer alarak, sporculara moral verdi. Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile yemekte bir araya gelerek, geçen hafta aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti. Başkan Esen, "Takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sizlerin oyunundan keyif alıyoruz. Kastamonu maçında tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Oyuncular iddialı

Konyaaltı Belediyespor'un genç yeteneklerinden Ayşe Yavuz, Konyaaltı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, yeni bir takım olmalarına rağmen ligin ilk haftalarında güzel bir performans sergilediklerini söyledi. Yavuz, Kastamonu deplasmanında da iyi oyunlarını sürdürerek, puan almak istediklerini kaydetti.

Konyaaltı Belediyespor'un pivot oyuncusu Büşra Dinç ise takımın günden güne daha iyiye gittiğini, Kastamonu maçında da zevkli bir maç izlettirmek istediklerini vurguladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, 18 Ekim Pazar Günü saat 15.00'te Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA