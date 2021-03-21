'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

21.03.2021 15:56
'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü, System.String[]

Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte turizmde yaşanan hareketlilik, esnaf ve otelcilerin yüzünü güldürdü.

Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte turizmde yaşanan hareketlilik, esnaf ve otelcilerin yüzünü güldürdü.

Yeni kontrollü normalleşme ile birlikte korona virüs risk haritasına göre mavi kategoride bulunan Mardin, turist almaya başladı. Turistlerin ilçeye gelmesi en çok esnaf ve otelcileri sevindirdi. Esnaf, tedbirlere uyulması için büyük bir hassasiyet göstermeye başladı.

Son 2 haftalık normalleşme sürecinde turizmde canlanmanın yaşandığını kaydeden otel işletmecisi Ahmet Kaya, misafirleri hijyen koşullarına uyarak, maske ve mesafe kurallarıyla birlikte misafir ettiklerini söyledi. Kaya, "Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük önem gösteriyoruz. Hem çalışan hem de işletme olarak bunlara çok dikkat ediyoruz. Bu anlamda hastalığın seyrini de azaltmaya çalışıyoruz. Hastalığın başlangıcından son 2 hafta öncesine kadar turizmde gözle görülür bir azalma vardı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte son 2 haftada turizmde bir hareketlilik başladı. Şehirde turist akını yaşanıyor. Bu durumun tüm Mardin'i olumlu şekilde etkiledi. Genel itibariyle yerli iç turist geliyor. Ama farklı ülkelerden gelen turistler de mevcut" dedi.

Korona virüsün azalması ile birlikte bölgede huzur ve güvenin sağlanmasının da turist gelişlerinde etkili olduğunu vurgulayan Kaya, "Tüm şehirde tüm memleketin her tarafında hareketlilik başladı. Turizme iş hayatına olumlu bir şekilde katkıları olmuştur. Tüm bölge halkının da beklentisi huzur ve güvenliğin artarak devam etmesi. Özellikle daha güzel daha yaşanılabilir bir hayatın sürdürüleceği umudu devam etmektedir" diye konuştu.

Şu an ekonomik açıdan iyiye gittiklerini belirten gümüş mağazası işleten Mustafa İlhan da "Uzun bir süre kapalıydık. Son 2 haftadır iş yerlerimizi açtık. Son dönemlerde turist de gelmeye başladı. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Şu an Allah'a şükür sorunumuz yok" şeklinde konuştu. - MARDİN

'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü
'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü
'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü
'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü
'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

Koronavirüs, Mardin, turist, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor, sahasında Alanya'yı 1-0 mağlup etti Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor "Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada
Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp         
15:56
Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
15:27
Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı         
15:21
F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi         
14:41
Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu         
14:20
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı         
13:25
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak         
12:29
Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi         
11:58
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı         
09:08
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 16:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Mavi kent' Mardin'deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei