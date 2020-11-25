'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu - Son Dakika

'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu

25.11.2020 12:38
'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu, System.String[]

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, seyirciyle buluştu.

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, seyirciyle buluştu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak sahnelenen oyun, Başakşehirli tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi, bir ilke daha imza attı. Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyununun prömiyeri, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Genel Sanat Yönetmenliğini İlknur Demir'in üstlendiği oyun, Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından uzun bir hazırlık sürecinin ardından 30 kişilik bir kadroyla sahneye taşındı.

SÜRPRİZ BİR YOL HİKAYESİ…

Bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikayesinin anlatıldığı oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde Okan Kaya'nın imzası vardı.

Seyirci tarafından beğeniyle karşılanan Mavi Kuş tiyatro oyununda Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı. Oyunun sahne arkasında büyük bir ekip yer aldı. Oyuncuların kostümlerini Neşe Hatun, ışıkta Zafer Karaduman yer aldı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULDU

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşan Mavi Kuş oyunu, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sahnelendi. İzleyicilerin ateşleri salona girmeden önce ölçüldü. Girişlere elektronik dezenfektan cihazları yerleştirildi ve salon içerisinde yer alan her koltuk arasına bir boşluk bırakıldı.


'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu

Emin Saraç, Başakşehir, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:29:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei