'Mavi Kuş' Başakşehir'de seyirciyle buluştu - Son Dakika

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, seyirciyle buluştu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak sahnelenen oyun, Başakşehirli tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi, bir ilke daha imza attı. Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyununun prömiyeri, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Genel Sanat Yönetmenliğini İlknur Demir'in üstlendiği oyun, Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından uzun bir hazırlık sürecinin ardından 30 kişilik bir kadroyla sahneye taşındı.

SÜRPRİZ BİR YOL HİKAYESİ…

Bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikayesinin anlatıldığı oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde Okan Kaya'nın imzası vardı.

Seyirci tarafından beğeniyle karşılanan Mavi Kuş tiyatro oyununda Alican Turan, Aykut İspir, Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Özgürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz, Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahraman, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı. Oyunun sahne arkasında büyük bir ekip yer aldı. Oyuncuların kostümlerini Neşe Hatun, ışıkta Zafer Karaduman yer aldı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULDU

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşan Mavi Kuş oyunu, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak sahnelendi. İzleyicilerin ateşleri salona girmeden önce ölçüldü. Girişlere elektronik dezenfektan cihazları yerleştirildi ve salon içerisinde yer alan her koltuk arasına bir boşluk bırakıldı.