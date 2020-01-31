"Mavi Kuş" Konya Şehir Tiyatrosu'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mavi Kuş' Konya Şehir Tiyatrosu'nda - Son Dakika

"Mavi Kuş" Konya Şehir Tiyatrosu'nda

7 saat önce

Sahnelediği nitelikli oyunlarla Konya sanat ve kültür hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun eseri "Mavi Kuş" adlı oyunu izleyiciyle buluşturuyor.

Sahnelediği nitelikli oyunlarla Konya sanat ve kültür hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun eseri "Mavi Kuş" adlı oyunu izleyiciyle buluşturuyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında "Mavi Kuş" adlı tiyatro oyunuyla prömiyer yapacak. Yeni sezonda birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkan Konya Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı "Mavi Kuş" adlı eseri Şubat ayında Konyalı sanatseverlerle buluşturuyor. Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman'ın yaptığı oyunda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş"ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor.


Konyalı tiyatro severler "Mavi Kuş" oyununu, 3-4-10-11-17-18 Şubat tarihlerinde saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde izleyebilecek. - KONYA

Şehir Tiyatrosu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı
Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Mavi Kuş" Konya Şehir Tiyatrosu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]