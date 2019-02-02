Mavi Listede Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı
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Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAMavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul
DHA
Mavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar
'da yakalandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.2015 tarihinde ABD
Başkonsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiren ve Terör Arananlar Listesi'nde 'mavi' listede 1 Milyon 500 bin lira ödülle aranan Hatice
Rükan Kılıç yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile Avcılar'da yakalanmıştır" denildi.
Teröristle birlikte bir tabanca ele geçirildiği de belirtildi. Yakalanan 2 kişinin sorgusu emniyette devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:57 Kaynak: DHA
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