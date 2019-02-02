Son Dakika Haberleri: Mavi Listede Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı

Mavi Listede Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı

44 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAMavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.

Mavi Listede Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Mavi listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.2015 tarihinde ABD Başkonsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiren ve Terör Arananlar Listesi'nde 'mavi' listede 1 Milyon 500 bin lira ödülle aranan Hatice Rükan Kılıç yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile Avcılar'da yakalanmıştır" denildi.

Teröristle birlikte bir tabanca ele geçirildiği de belirtildi. Yakalanan 2 kişinin sorgusu emniyette devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

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