'Mavi market' denize açıldı - Son Dakika

Tercihini teknelerden yana kullanan vatandaşlara denizde market hizmeti başladı. CarrefourSA'ya ait 'Mavi' marketin 31 Ekim'e kadar Göcek'teki 20 farklı koyda teknelerle adalardaki altı adet restoran iskelesine bağlanıp ürün ve hizmetlerini ulaştıracağı bildirildi.

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren kontrollü sosyal mesafe, yaz mevsiminde tekne turizmine olan ilgiyi, geçen yıllara oranla artırdı. Bu çerçevede CarrefourSA Mavi, bu yıl da teknelerin mutfak alışverişlerinde çözüm ortağı olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mavi" isimli teknenin bu yıl da Göcek'ten denize açılarak haftanın yedi kaliteli ve güvenilir ürünleri, müşterileriyle buluşturacağı ifade edildi.

YÜZLERCE FARKLI ÇEŞİT MEVCUT

Açıklamada, "Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundaki CarrefourSA Mavi, paketli yaş sebze – meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz – plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünüyle müşterilerine hizmet götürüyor. Özel siparişler olduğu zaman marinadaki CarrefourSA marketinden temin ederek ilgili müşterisine ulaştırıyor. Mavi, sabah 8'den akşam 8'e kadar hizmet veriyor" ifadelerine yer verildi.