Mavi Marmara'da yaralananlara da tazminat yolu
1 saat önce
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26
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