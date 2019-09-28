Son Dakika Haberleri: Mavi Marmara'da yaralananlara da tazminat yolu
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Mavi Marmara'da yaralananlara da tazminat yolu

1 saat önce

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu.

Mavi Marmara'da yaralananlara da tazminat yolu, System.String[]

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda yaralananların tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarını bozdu.

Yargıtay, Marmara, Gazze, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 
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