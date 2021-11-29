Üye Girişi
'Mavi Marmara' gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı - Son Dakika

'Mavi Marmara' gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı

29.11.2021 13:58
'Mavi Marmara' gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı

Gazze'ye insani yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ve icra yoluyla satışa çıkarılan, 'Anatolian' isimli Mavi Marmara gemisi, 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Gazze'ye insani yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ve icra yoluyla satışa çıkarılan, 'Anatolian' isimli Mavi Marmara gemisi, 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Gazze'ye insanı yardım taşırken, İsrail tarafından 2010 yılında saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle Anadolu 3'üncü İcra Dairesi tarafından açık arttırmaya çıkarılmıştı. Kartal Anadolu Adalet Sarayı B Blok - 4. katta bulunan mezat salonunda yapılan açık arttırma sonucunda 'Anatolian' gemisi, 2E Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.'ye satıldı. Denizcilik şirketine, ihale bedelini ödemesi için 10 gün süre verildi. Geminin, Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu

Gazze'ye insani yardım taşıyan 'Mavi Marmara' gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle açık artırmaya konulmuştu. Anadolu 3'üncü İcra Dairesi tarafından yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait geminin 93 metre boyunda, 15,80 metre eninde olduğu belirtilirken, eski ismi 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedilmişti. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu, sigorta değerinin 2 milyon dolar olduğu, geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu aktarılmıştı.

İlanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı, bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcut olduğu, geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecek durumda olduğu ve Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu vurgulanmıştı. - İSTANBUL

Denizcilik, Marmara, Gazze, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Mavi Marmara' gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu 14:53 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! 14:51 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! Erdoğan 14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi? 14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi? Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı 14:25 Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır 13:39 Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti         
14:56
Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı         
14:51
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı         
14:48
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!         
14:40
İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi         
14:36
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı         
13:23
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: 'Mavi Marmara' gemisi 4 milyon 853 bin liraya satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement