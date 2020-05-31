Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı - Son Dakika

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılı dolayısıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi tarafından anma programı düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak Kepez Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in, Filistin'i yutmaya, ilhak etmeye devam ettiğini söyledi.

Mavi Marmara saldırsının 10. yılında da Filistin halkının davasını, Kudüs'ün mahzun konumunu ve Orta Doğu'daki siyonist işgalin çirkinliğini gür sesle haykırdıklarını dile getiren Yıldırım, "Mavi Marmara bir yardım misyonu idi, sivildi, evrenseldi, meşru idi, Filistin halkının yanında işgalcinin karşısında idi, Kudüs'ün kurtuluşuna giden kutlu yürüyüşte bir basamak idi ve hepsinden önemlisi bir şahitti." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren katillerinin hala serbest olduğunu belirten Yıldırım, bir an evvel hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini kaydetti.

Mavi Marmara'nın, Kudüs ve Filistin mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, Gazze'deki ablukanın bir an önce kalkması için tüm Müslümanlara görev düştüğünü söyledi.

Yıldırım, Gazze Özgürlük Filosu'nun tüm bileşenleri olarak ve Mavi Marmara'da buluşan tüm cesur, iyi yürekler adına 10 şehidi andıklarını belirterek, saldırıyı ve Gazze'yi hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Denize halatla bayrak ve afiş indirildi

Etkinlikte şehitler adına dua edildi ve güvercin uçuruldu. Buradaki etkinliğin ardından katılımcılar, konvoy eşliğinde Lara'daki falezlere geçti.

Dağcı ve arama kurtarma ekiplerince halatlarla Türk ve Filistin bayrakları ile saldırıda şehit olanların fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu afiş, denize indirildi.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Alanda bulunan polis ekipleri, sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu.