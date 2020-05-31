Mavi Marmara gemisine saldırının 10. yılı - Son Dakika

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Konaç mesajında, 27 Mayıs 2010'da, abluka altında yaşayan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 32 farklı ülkeden, 750 gönüllünün Antalya'dan yola çıktığını hatırlattı.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Konaç, şunları kaydetti:

"Gemidekiler, 31 Mayıs gecesi uluslararası sularda işgalci İsrail devletinin askerleri tarafından saldırıya uğramış, sabaha kadar devam eden saldırı sonrasında 10 vatandaşımız şehit olmuş ve onlarcası da yaralanmıştır. İşgalci İsrail devletinin mazisi katliamlarla doludur. Filistin Devleti ve halkına karşı uluslararası hukuka, evrensel insan hakları ilkelerine ve vicdana aykırı pek çok hadiseye imza atmış olan işgalci devlet, bu kez, dünyanın farklı ülkelerinden, sadece insani maksatla hareket eden silahsız sivilleri öldürerek, kirli mazisine asla temizlenmeyecek bir kara leke daha eklemiştir. Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak 10. yılında menfur saldırıyı kınıyor, Kayseri şehidimiz Furkan Doğan başta olmak üzere Mavi Marmara şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz."