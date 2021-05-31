Üye Girişi
Mavi Marmara'nın Alman yolcularından Matthias Jochheim yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Mavi Marmara'nın Alman yolcularından Matthias Jochheim yaşadıklarını anlattı Açıklaması

31.05.2021 11:29
Mavi Marmara'nın Alman yolcularından Matthias Jochheim yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Gazze'ye 2010'da yardım götüren Mavi Marmara Gemisi'nde Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler (IPPNW) topluluğu adına bulunan Matthias Jochheim, dünya kamuoyunun Filistin işgalinin ve ablukanın adaletsizliğine dikkati çekmenin hala önemini koruduğunu söyledi.

Gazze'ye 2010'da yardım götüren Mavi Marmara Gemisi'nde Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler (IPPNW) topluluğu adına bulunan Matthias Jochheim, dünya kamuoyunun Filistin işgalinin ve ablukanın adaletsizliğine dikkati çekmenin hala önemini koruduğunu söyledi.

"Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında İsrail ablukasında bulunan Gazze'deki insanlara yardım götürmek ve onların sesini dünyaya duyurmak amacıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'ne 31 Mayıs 2010'nun sabahında İsrail askerleri saldırıda bulundu.

Gemide bulunan ve 500'ün üzerinde kişi arasında yer alan Matthias Jochheim, İsrail'in gemiye yönelik saldırısının 11'inci yılında AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Jochheim, Girit'ten 10 kişiyle Gazze'ye doğru yola çıktıkları teknenin motorunun arızalanmasının ardından Kıbrıs Adası açıklarında Türk yardım kuruluşu İHH'nin Mavi Marmara gemisine bindiklerini belirtti.

"Dayanışma içinde bir arada durmanın güzel deneyimini de yaşadık"

"Gazze'ye özgürlük" girişiminin bir parçası olarak, uluslararası hukuka aykırı olan Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı açık şekilde şiddet kullanmadan kırmayı ve buraya yardım malzemelerini götürmeyi amaçladıklarını aktaran Jochheim, "Elbette başından itibaren büyük bir gerginlik yaşadık ancak aynı zamanda özelikle Müslüman yol arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz Mavi Marmara'da dayanışma içinde bir arada durmanın güzel deneyimini de yaşadık. Daha sonra 10 yolcunun hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın yaralandığı İsrail askerlerinin gemimize karşı saldırısı travmatikti." değerlendirmesinde bulundu.

Jochheim, kendisinin, geminin İsrail askerlerinin ateşli silahlar kullanarak işgal edildiği sırada güvertede bulunmadığını belirtti.

"Biz (gemide) gözaltında bulunan erkekler olarak hepimizin elleri bağlı, büyük bölümü diz çökmüş bir şekilde güvertede bir araya getirilmeden ve ağır silahlı askerler tarafından gözetim altında tutulmadan önce alt güvertede yaralı yolcuları gördüm." diyen Jochheim, kadınların ise bu sırada alt güvertede alıkonulduklarını kaydetti.

Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

Jochheim, "Gözlemelerime göre tahta sopalarla 'silahlı' olan yolculara karşı İsrail askerinin öldürücü güç kullanacağından endişe duymuş olsaydık elbette bu seyahate katılmazdık. Bu tür eylemlerde çoğu zaman olduğu gibi tutuklama ve belki sınır dışı edilmeyi bekliyorduk ancak yargısız infazı değil, özellikle de uluslararası sularda." ifadelerini kullandı.

Bu eylemin hiçbir zaman Yahudilere karşı olmadığını vurgulayan Jochheim, diğer gemi "Freedom Flotilla"da Yahudi barış aktivistlerinin de yer aldığına işaret etti.

Jochheim, eylemin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayarak, "Bu meşruydu ve bugün de bunun arkasındayım." şeklinde konuştu.

Eylemin, Gazze ablukasının kaldırılmasına yönelik bir BM kararına kadar uluslararası alanda olumlu yankı bulduğunu ancak BM kararının maalesef uygulanmadığını ifade eden Jochheim, "Dünya kamuoyunda Filistin işgalinin ve ablukasının adaletsizliğine dikkati çekmek hala önemini koruyor." diye konuştu.

Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalin ve ablukanın son bulmasını isteyen Jochheim, bundan dolayı özellikle de Almanya'dan tüm bölgeye silah sevkiyatının sonlandırılması ve yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Mattihas Jochheim, Yahudiler ile Filistinlilerin Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında eşit şekilde birlikte yaşamalarının başarılması hedefiyle ya iki devletli çözüm ya da iki uluslu bir devletin oluşması için Alman hükümetinden İsrail hükümeti üzerinde etkide bulunmasını talep ederek, "Apartheid, yani İsrail'in hakim olduğu bölgenin neredeyse yarısındaki haksızlığa son verilmelidir." dedi.

Gazze ablukasını kırmak için 11 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası kara sularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Filistin, Marmara, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi Marmara'nın Alman yolcularından Matthias Jochheim yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavi Marmara'nın Alman yolcularından Matthias Jochheim yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement