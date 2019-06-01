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MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YILDÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞ

1 saat önce

İnsani Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıldönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi.

MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YILDÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞ, System.String[]

İnsani Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıldönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'ndeki iftarın ardından toplanan vatandaşlar Edirnekapı Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Kudüs, İHH, İnsani Yardım Vakfı, Marmara, Güncel
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