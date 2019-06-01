Son Dakika Haberleri: MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YILDÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞ
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MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YILDÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞ

1 saat önce

İnsani Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıldönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi.

İnsani Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıldönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'ndeki iftarın ardından toplanan vatandaşlar Edirnekapı Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.
MAVİ MARMARA OLAYININ 9. YILDÖNÜMÜNDE ANMA YÜRÜYÜŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Kudüs, İHH, İnsani Yardım Vakfı, Marmara, Güncel
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