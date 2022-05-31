MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI - Son Dakika
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MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI

31.05.2022 21:47

İSRAİL'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler saldırının 12'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

İSRAİL'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler saldırının 12'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

İsrail'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 12'inci yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi dualarla anıldı. Saldırının 12'in yıl dönümünde Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından 'Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısında protesto eden vatandaşlar sık sık tekbir getirdi.

MAVİ MARMARA ONURUMUZDUR

Kalabalık, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin anons edildiği sırada burada diye bağırdı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının basılı olduğu pankartları taşıyan grup, Katil İsrail Filistin'den defol ve Mavi Marmara Onurumuzdur diye slogan attı. Fatih Camii avlusundan yürüyüşe başlayan kalabalık Fevzipaşa Caddesi'nden geçerek Edirnekapı'ya ulaştı.

Konuşma yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'i sevmiyoruz, Siyonizm'i sevmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya saldıranlara ders vermesini biliriz. Malımızla canımızla şehadete hazır olduğumuzu bütün dünyaya duyururuz diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret edildi.

MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
MAVİ MARMARA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI

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Kaynak: DHA

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