Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan Kayseri'de anıldı

Kayseri'de düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Furkan Doğan anıldı.

Beytül Makdis Derneği tarafından düzenlenen anma programı Doğan'ın kabrinin de bulunduğu Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Beytül Makdis Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'de düzenledikleri çeşitli etkinliklerde gençlere Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı ve Furkan Doğan'ı anlatabilmeye çalıştıklarını söyledi.

Furkan'ı gençlere rol model olarak tanıtmaya çalıştıklarını belirten Konaç, "Mavi Marmara yolculuğuna çıkarken şehadetle ilgili Rabb'ine söz veren bir kısım yolcular o sözlerine sadık kaldılar ve şehit olarak o gemiden indiler. Ama Mavi Marmara kaldığı yerden devam ediyor. Umarım bu hayırlı ve güzel çalışmalar üzerinden Mavi Marmara'ya yeni genç yolcular binecek ve Furkan ağabeylerinin yolunda yürüyecekler, onların eliyle bir gün Mescidi Aksa özgür olacak." diye konuştu.

Mavi Marmara'da hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona eren programa Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, gemide bulunan Kayserili vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.