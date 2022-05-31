Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı

31.05.2022 22:03
Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı

İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'ten Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş yapıldı.

İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'ten Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları açan grup, "Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor" sloganıyla Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte, Mavi Marmara şehitlerinin isimleri okundu, katılımcılar "burada" yanıtını verdi.

Grup üyelerinin bir kısmı, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu, "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" yazılı pankart ile "Ambargo ve ablukaya #KırmızıKart" yazılı dövizi taşıdı.

Grubun Edirnekapı Şehitliği'ne gelmesinin ardından İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, konuşma yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Grup üyeleri, konuşmaların ardından şehitler için dua okudu.

"Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Hakkari'de Mavi Marmara saldırısı kınandı Hakkari'de Mavi Marmara saldırısı kınandı Kırgızistan'da FETÖ/PDY konulu seminer düzenlendi Kırgızistan'da FETÖ/PDY konulu seminer düzenlendi
Kaynak: AA

Edirnekapı, Marmara, Fatih, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 22:21:41. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement