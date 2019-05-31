Son Dakika Haberleri: Mavi Marmara saldırısının 9. yılı
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Mavi Marmara saldırısının 9. yılı

1 saat önce

Ardahan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı mensubu bir grup, Mavi Marmara saldırısının 9. yılında bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Mavi Marmara saldırısının 9. yılı, System.String[]
Ardahan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı mensubu bir grup, Mavi Marmara saldırısının 9. yılında bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki gösterdi.
Cuma namazı sonrası Merkez Cami önünde toplanan kalabalık adına konuşan İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci, İsrail'ın uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinde 9 yıl geçtiğini aktardı.
Saldırıda 10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiğini, onlarcasının yaralandığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:
"70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinli'ler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaştırılmakta. Filistin İsrail'in uyguladığı zalim baskı ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi"
Demirci, benzeri açıklamalarla İsrail'e karşı tepkilerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: AA
Ardahan, İHH, İsrail, Marmara, Güncel
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