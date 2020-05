Mavi Marmara saldırısının üzerinden 10 yıl geçti, acılar geçmedi - Son Dakika

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 10 yıl geçti, acılar geçmedi

Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenler Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR - Mavi Marmara gemisi ile Filistin'in Gazze şehrine insani yardım götürülürken İsrailli askerler tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi.

Mavi Marmara gemisi ile Filistin'in Gazze şehrine insani yardım götürürken uluslararası sularda İsrailli askerler tarafından düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği olayın 10'uncu yılı nedeni ile anma programı düzenlendi. Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Şehid Ali Haydar Bengi Derneği'nde düzenlenen basın açıklamasını HAYDER adına Ömer Aytaş yaptı. Aytaş, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine saldıran terör devleti İsrail tarafından şehit edilen Mavi Marmara şehitlerini ve Ali Haydar Bengi'yi şehadetlerinin onuncu yılında hasret, minnet ve özlemle andıklarını söyledi.



"Birlik ve beraberlik, özgür Kudüs yolunda büyük bir ivme kazandırmıştır"

Mavi Marmara yardım gemisinin Filistin'de ve İslam aleminde yeni bir mücadelenin kapısını araladığını belirten Aytaş, "İsrail terör devletinin, uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının onuncu yıldönümündeki özgür Kudüs mücadelemiz, kutlu bir sefer hüviyeti kazanarak bugün, büyük bir kutlu mücadelenin diriliş muştusuyla tüm dünyaya yayılmıştır. Gazze'ye yapılan insani yardım yolculuğu, 36 ülkeden ve her inançtan insanların olduğu kutlu bir sefer ve özgür Kudüs yolunda önemli bir dönüm noktasıydı. Bu kutlu seferle Gazze'ye ve dolayısıyla Filistin'e uygulanan ağır ambargo şartları gevşetilmiş, Filistin halkı rahat bir nefes almıştı. Ancak bu kutlu seferde on değerli kardeşimizin şehadeti, Kudüs'ün önemine dikkat çekmiş ve Filistin'de ve İslam aleminde yeni bir mücadelenin kapısını aralamıştı. Kudüs davasının diriliş ve direniş ruhunun en güçlü mücadele örneği bugün tüm İslam ülkelerinde kendini göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman Kardeşin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir. Bu birlik ve beraberlik, Özgür Kudüs yolunda büyük bir ivme kazandırmıştır" diye konuştu.



"Abluka devam ediyor"

Gazze'deki ablukanın halen devam ettiğini ifade eden Aytaş, "Bilindiği üzere Mescid-i Aksa'da ve Filistin topraklarının bir parçası olan Gazze'de abluka hala devam etmekte, kara, deniz ve hava koridorları rahatlıkla giriş ve çıkışların gerçekleşmesine imkan tanımayan bir kuşatmayla kapalı bulunmaktadır. Akdeniz'de ve dolayısıyla Gazze kıyılarında bulunan doğalgaz rezervleri bu ablukayı şiddetli hale getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere Mescid-i Aksa'da ve Filistin topraklarının bir parçası olan Gazze'de abluka hala devam etmekte, kara, deniz ve hava koridorları rahatlıkla giriş ve çıkışların gerçekleşmesine imkan tanımayan bir kuşatmayla kapalı bulunmaktadır. Akdeniz'de ve dolayısıyla Gazze kıyılarında bulunan doğalgaz rezervleri bu ablukayı şiddetli hale getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bu kirli Siyonist emellere son verilmeden, Gazze halkının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı serbest dolaşım imkanları sağlanmadan, dışarıdan kara ve deniz yoluyla yardımların Gazze'ye ulaşımı açık hale gelmeden, yani abluka tamamıyla kalkmadan Mavi Marmara kutlu seferin amacına tam da ulaştığını söyleyemeyiz. Mavi Marmara'nın kutlu seferinin onuncu yılında büyük davada atılacak her bir adımı, başta Filistin işgali olmak üzere tüm dünyadaki adaletsizliklerin ortadan kalkması için vesile kılmasını, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.