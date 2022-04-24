Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi

24.04.2022 15:35
Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar programı gerçekleştirdi.

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen anısına iftar programı gerçekleştirdi.

Sancaklar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Bilgen'in oğlu İHH gönüllüsü Yusuf Bilgen, babasının anısına düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar programına yoğun bir katılım yaşandığını belirtti.

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İbrahim Bilgen, Marmara, Siirt, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen anısına iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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