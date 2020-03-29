Mavi Masa vatandaşların yanında - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, korona virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların acil durum ihtiyaçları için Mavi Masa hattı ile hizmet veriyor.



Tepebaşı Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs tehlikesinden korunması için evlerinde hizmet sunuyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kalmaları gereken 65 yaş üstündeki vatandaşlar, acil durum ihtiyaçlarında Tepebaşı Belediyesine 7/24 ulaşabiliyor. Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile karşılayabiliyor. İhtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek hattı ile koordineli olarak karşılanıyor.



"Dayanışma ruhu ile aşacağız"



Tepebaşı Belediyesinin kent halkının yanında olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Ataç, korona virüs ile mücadelede dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Başkan Ataç, "444 44 26 numaralı Mavi Masa hattımızdan vatandaşlarımız istedikleri zaman bizlere ulaşabiliyor. Bizlere ulaşan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talepleri de yine Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde karşılanıyor. İnsanlığı tehdit eden korona virüse karşı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bu zor süreci dayanışma ruhu ve duyarlılık ile aşacağımıza inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını, Mavi Masa aracılığı bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Görev alanımız dahilinde her türlü hizmeti Eskişehirlilere ulaştırmaya devam edeceğiz, diğer istek ve ihtiyaçları da ilgili kurumlara yönlendiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR