Son Dakika Haberleri: 'Mavi Mavi'ye King Kong'lu klip
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'Mavi Mavi'ye King Kong'lu klip

1 saat önce

Ünlü şarkıcı ve yorumcu Elif Kaya, yeni cover albümü 'Dejavu'yu müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.

'Mavi Mavi'ye King Kong'lu klip, System.String[]

90'lara damgasını vuran 5 şarkıyı yeniden coverladığı 'Dejavu' albümünde Elif Kaya, çıkış parçası 'Mavi Mavi'nin klip çekimi için kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Buğra Dedeoğlu'nun üstlendiği 'Mavi Mavi'nin klibinde, Elif Kaya'nın 'King Kong' ile olan ilginç hikayesi anlatılıyor.

Mavi Mavi, Karabiberim, 8.15 Vapuru, Sök Kalbini ve Selam Ver adlı şarkıların yer aldığı 'Dejavu' albümünün tarzını 'DIY Cover' olarak adlandıran Elif Kaya, alışılagelmişin dışındaki yorumu ve yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

'Poll Production' etiketiyle 30 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak olan 'Dejavu' albümünün prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü ünlü müzisyen Selim Çaldıran gerçekleştirdi.

Elif Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:24 Kaynak: Bültenler
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