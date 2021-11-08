'MAVİ NEFES EĞİTİM OTOBÜSÜ' KOCAELİ'DE - Son Dakika

İZMİT Körfezi ve Marmara'nın tamamında yaşanan müsilaj sorununun ardından TURMEPA tarafından deniz ve çevre temizliğine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, Kocaeli'ye geldi.

Deniz Temiz Derneği(TURMEPA) ve Garanti BBVA işbirliği ile hazırlanan Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, İzmit Kent Meydanı'na geldi. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun ardından hazırlanan proje kapsamında yola çıkan otobüs, deniz ve çevre temizliğinin önemine vurgu yapmak üzere hazırlandı. Mavi Nefes Eğitim Otobüsünün tanıtım programına Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Genel Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, Kocaeli'nde 1 hafta kaldıktan sonra yapılan planlama çerçevesinde Marmara Bölgesi'nde bulunan diğer 6 ile de gidecek.

Programda konuşan TURMEPA Genel Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 'Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü bugün Marmara'mıza mavi bir nefes vermek için yola çıktık. Eğitim ve farkındalık etkinlikleri ile bir hafta boyunca burada halkımızla, umarız binlerce ziyaretçimizle bir araya gelerek denizi ve çevremizi hep birlikte korumak için farkındalık kazanacağız. Eğitim otobüsümüzle yapacağımız yolculuk ile halkımızla buluşacak, denizlerin aldığımız nefes kadar önemli olduğunu tüm halkımızın bilmesini sağlayacağız.' dedi.

Çevre kirliliğine karşı çareler üretilmesi gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, 'Hepimiz suların kirlendiğini, ısındığını biliyoruz. Buzullar eriyor. Çevre kirliliği var. Karbon salınımı var. Kapitalizm vahşi bir şekilde üretiyor ve tüketiyor. İnsan her geçen gün daha mutlu ortamlarda yaşaması gerekirken, daha sıkıntılı, havası kirli ortamlarda yaşıyor. Buna el birliğiyle çareler üretmemiz lazım. Bu gidişe dur dememiz lazım.' diye konuştu.

'DENİZ KABUL EDER'

Denize atılan atıklara dikkat çeken Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, 'Burada denizden çıkan atıkların sergilendiği bir alan var. Tost makinesinden tutun bilgisayara kadar, aklınıza ne gelirse 'deniz kabul eder' diye atılmış. Şimdi biz onların yarattığı aksaklığı, onların bozduğu çevreyi, denizi düzeltmek için burada eğitimler yapmak durumundayız.? dedi.