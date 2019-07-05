Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyorBaşkent'te tek kartla seyahat dönemine geçiş süreci hızlandırıldıBaşkentliler, ego otobüsleri ve raylı sistemlerden sonra Ankara'da hizmet veren mavi özel halk otobüsleri'nde de (öho) Ankarakart'ı kullanabilecekAnkara Büyükşehir belediyesi ego genel müdürlüğü ulaşım teknolojileri daire başkanlığı tarafından 15 hatta hizmet veren 200 özel halk otobüsüne validatör sistemi takılmaya başlandıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, Mavi Özel Halk Otobüslerine de Ankarakart ile biniş uygulamasını hayata geçiriyor.Başkent'te nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren Mavi Özel Halk Otobüslerinde Ankarakart'ın geçerli olmasıyla birlikte nakit ücret uygulaması sona erecek.Başkent'te tek kartla ulaşımMavi Özel Halk Otobüsleri'nde Ankarakart uygulamasının başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında Başkentliler, tek kartla daha rahat ve kolay ulaşım sağlayabilecek.EGO Otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren, Özel Toplu Taşıma Araçlarında ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan Ankarakart, Özel Halk Otobüsleri'nde de kısa bir süre içinde geçerli olacak.Öho'lara validatör takılmaya başlandıEGO Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 Özel Halk Otobüsüne gönderilen tebligatla validatör takılma işlemi başlatıldı.Akıllı kent yönetim sistemi kapsamında Başkent'te elektronik ücret toplama sistemine geçişi hızlandıran uygulama sayesinde Ankara sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilerek, toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri'nde de diğer toplu taşıma hizmetlerinde olduğu gibi vatandaşlar, Ankarakart ve temassız kredi kartları ile Özel Halk Otobüslerini kullanabilecek.Aktarma süresi75 dakikalık aktarma süresi EGO Otobüsleri ve Raylı Sistemlerde geçerli olmaya devam edecek ancak Özel Halk Otobüsleri'nde ilk etapta uygulanmayacak.Başkent'te; 132 Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA), 200 Özel Halk Otobüsü ve Bin 448 EGO Otobüsü hizmet veriyor.