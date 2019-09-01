Son Dakika Haberleri: Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart'a geçiyor
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Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart'a geçiyor

5 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

Mavi özel halk otobüsleri Ankarakart'a geçiyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.


Ankarakart'ın ÖHO'larda geçerli olmasıyla birlikte Başkent'te tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak. Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hattı ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak. Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO'larda nakit ödeme dönemi sona erecek. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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