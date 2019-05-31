"Mavi Rota" iki sezonuyla Haziran'da Nat Geo People'da
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"Mavi Rota" ilk sezonun ilk bölümüyle 1 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:19 Kaynak: Bültenler
Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden olan The Regal Princess'ın Kopenhag – St. Petersburg arasındaki 11 günlük yolculuğunu çalışanların gözünden anlatan "Mavi Rota", birinci ve ikinci sezonuyla ekranlara geliyor.
Büyük yolcu gemilerinde misafirlerin yolculuğunu kusursuz kılmak ve gemideki hayatın sorunsuz işlemesini sağlamak için kapalı kapıların ardında sayısız insan harıl harıl çalışıyor. Büyüleyici Kopenhag – St. Petersburg rotasında ilerleyen The Regal Princess'ın 3560 misafiriyle gerçekleştirdiği 11 günlük yolculuk da "Mavi Rota" ile çalışanların gözünden ekranlara geliyor. "Mavi Rota" birinci ve ikinci sezonuyla Nat Geo People'da izleyicilerle buluşuyor.
"Mavi Rota" birinci sezonunun ilk bölümüyle 1 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
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