Mavi sularda biraz nefes aldı: Bütün yorgunluğu geride kaldı

YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, annesi Gerda ve iki çocuğu 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor. 45 yaşındaki Theron ve ailesi, önceki gün çıktıkları yat turunda paparazziler tarafından görüntülendi.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ

Yatla çıktığı mavi tur için siyah renkli bir bikini giyen Theron, bol bol denize girdi ve iki çocuğuyla keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, bir ara da yatın güvertesinde durup bir yandan kahve içerken bir yandan da denizde yüzen çocuklarıyla uzaktan şakalaştı. O anlarda Theron'un, ilginç hareketler sergilediği ve diyaloğunu bu şekilde sürdürdüğü görüldü.

ANNESİ DE YARDIMCI OLDU

Charlize Theron, çocukları yattan denize girerken ve tekrar yata dönerken, merdivenlerle durup onlara yardımcı oldu. Theron, çocuklarıyla ilgilenirken yalnız da değildi. Bu konuda ona annesi Gerda da yardımcı oldu. Theron ve ailesinin bu yat gezisine bir grup arkadaşları da yardımcı oldu.

NADİR PAYLAŞIMLARDAN BİRİ

Sosyal medya sayfasında genel olarak ailesini ön plana çıkarmayan Charlize Theron, tatilinin ilk günlerinde bu geleneği de bozdu. Çocukları Jackson ve August ile birlikte yattan denize atlarken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı. Theron, videoda iki kızıyla birlikte görülüyor.

TATİL NEŞESİ

Yatın üst güvertesinde kızları 9 yaşındaki Jackson ve beş yaşındaki August ile el ele tutuşmuş şekilde görülüyor Theron. Sonra da onlarla birlikte metrelerde yüksekten mavi sulara atlıyor. Charlize Theron, paylaşımında nerede tatil yaptıklarını belirtmedi. Güzel yıldızın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İLK EVLATLIĞI JACKSON

Şu anda romantik bir ilişkisi bulunmayan Charlize Theron, iki evlatlık çocuğunu yalnız başına büyütüyor. Theron şu anda 9 yaşında olan Jackson'ı 2012 yılında evlat edinmişti. O dönemde 36 yaşında olan Theron, uzun süredir nişanlı olduğu Stuart Townsend ile de yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından da kendi çocuğunu dünyaya getirme fikrini rafa kaldırdığını açıklamıştı güzel oyuncu.

SIRA DIŞI DURUM

Charlize Theron, ikinci evlatlığı olan August'u ise 2015 yılında ailesine kattı. Altı aylık bir bekleme sürecinin ardından kızına kavuşan Theron, sonunda amacına ulaşmıştı. Charlize Theron'ın büyük çocuğu Jackson'a dair sıra dışı bir durumda söz konusu. Theron, Jackson adını verdiği çocuğunu evlat edindiğinde, miniğin bir erkek olduğu duyurulmuştu. Fakat Theron'un da daha sonra açıkladığı üzere durum ilerleyen dönemlerde biraz değişti.

"KARARINA SAYGI DUYARIM"

Theron bir dönem oğlu Jackson'a kız çocuğu kıyafetleri giydirmekle eleştiriliyordu. Ama gerçek sonradan onun açıklamasıyla anlaşıldı. Theron o sırada üç yaşında olan Jackson'ın kendisine gelip "Ben erkek değilim" dediğini anlattı. Güzel oyuncu, Jackson'ın bu kararına saygı duyduğunu da ifade etti. İki çocuğunun da doğduğunda kendi öz benliklerini taşıdığını ve dünyanın neresinde büyürse büyüsünler ne olmak istediklerini kendi iradeleriyle belirleyeceklerini belirten Theron bir röportajında "Bu benim karar verebileceğim bir şey değil" şeklinde konuştu. Güzel oyuncu "Şimdi dünyalar güzeli iki kızım var" sözleriyle de konuyu fazla uzatmadan toparlamıştı.

BÖYLE KEŞFEDİLDİ

Charlize Theron'un sinemaya başlama öyküsü de ilginç. Henüz 6 yaşındayken bale dersleri almaya başlayan Theron, 16 yaşında da modellik yapmaya başladı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle baleye veda eden Theron, şansını sinemada denemek için Los Angeles'a gitti. Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen oyuncu ya da manken olabilmek için bir yol bulamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.

NİŞANLANIP AYRILDILAR

Monster (Cani) filmindeki performansıyla 2003 yılında en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü kazandı. Sinemadaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti Theron. Her ne kadar bu konuda gizliliğe önem verse de yine de meraklı bakışları üzerine çekmekten kurtulamadı. Theron şu ana kadar en uzun ilişkisini Stuart Townsend ile yaşadı. 2001 ile 2011 arasında birlikte olan çift, nişanlıydı ancak evlenmeden yollarını ayırdılar.

SEAN PENN AŞKI DA UZUN SÜRMEDİ

Theron, daha sonra Sean Penn ile sürpriz bir ilişki yaşadı. Katıldıkları etkinliklerde bütün dikkatleri üzerlerinde toplayan ikili birbirlerine öyle yakıştırıldı ki herkes sürpriz bir evlilik ve nişan haberi bekledi. Ama beklenen olmadı, Theron ve Penn yollarını ayırdı. Theron'un adı iki yıl önce Brad Pitt ile birlikte anılsa da bu konuda da herhangi bir gelişme olmadı.