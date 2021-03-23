Son dakika: Mavi suları özleyen yelkenciler yarış heyecanı yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bir yıldır mavi sularda yarış heyecanı yaşayamayan yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan, yılın ilk organizasyonlarından biri olan Muğla İl Birinciliği Yarışları gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 kulüpten 159 sporcunun katılımıyla optimist, laser ve rüzgar sörfü sınıfında gerçekleştirilen organizasyonda, sporcuların tamamına yakını bir yıldır ilk kez yarışlarda yelken açtı.

İçmeler mevkisinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle gerçekleştirilen organizasyonda, fiziki mesafeyi korumak için sporcular, kulüpleri için belirlenen noktadan denize açılıp yine aynı yerden karaya çıktı.

Önlemler kapsamında ödül töreni düzenlenmeyen yarışlarda yelken açan sporcular, uzun bir aradan sonra mavi sularda yarış heyecanı yaşadı.

Serdar Kayhan: "Çok mutluyuz"

TYF Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, AA muhabirine, sporcuların yarış yapmanın keyfini ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyicileri ve velileri yarış alanına alamadıklarını anlatan Kayhan, "Kontrollü normalleşme sürecinde, 2021 yılının Türkiye'deki ilk yelken yarışını yaptık. Çok mutluyuz. Bütün çocuklarımıza 2021 sezonu hayırlı olsun." diye konuştu.

Başhakem Turan Yılmazkoç ise hem hakemliği hem denizi özlediklerini, denizin kendileri için hayat biçimi olduğunu kaydetti.

Göcek Yat Kulübü Antrenörü Gürsu Kantarcıoğlu, sporcularıyla yarışlara katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Era Bodrum Yelken Kulübü Antrenörü Serkan Dalgacı ise salgın başladığında Çeşme'deki yarışları yarıda bırakıp kulüplerin geri döndüğünü, faaliyetlerin durduğunu söyledi.

Normalleşme süreciyle antrenmanlara başladıklarını belirten Dalgacı, "Özlemişiz, çok mutluyuz. Çocuklar diğer kulüplerdeki arkadaşlarıyla tekrar start alabildi. Çalışmalarımızın karşılığını, ne durumda olduğumuzu gördük. Önümüzdeki ay İzmir'de milli takım seçme yarışları var. Bizim için iyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.

Eren Tahincioğlu: "Bir yıldır antrenman yapıyoruz ama ilk defa yarış oldu"

Laser 4.7 genel sıralamada birinci olan Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Eren Tahincioğlu, bir yıl önce Çeşme'deki yarışların yarıda kalmasının hayal kırıklığını yaşadıklarını vurgulayarak, "O yarışlardan sonra yarış yapılması güzel, hoş bir hava oluşturdu. Bir yıldır antrenman yapıyoruz ama ilk defa yarış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlara il dışından katılan Eğirdir Belediyespor Yelken Şubesi sporcusu Afra Öztekin ise "En son Kovid-19 salgını olmadan önce yarış yapmıştık. Burada yarışa katılabildik. Çok mutluyum." diye konuştu.

Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Tarık Porter de yarışların çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Yarış bekliyorduk, sonunda oldu." ifadesini kullandı.