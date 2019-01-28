“Mavi Sürgün”ün dünya prömiyeri 15 Mart’ta
13 dakika önce
Halikarnas Balıkçısı'nın kitabı Mavi Sürgün'den ilham alan piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan aynı isimli eserinin dünya prömiyerini 15 Mart'ta saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleştirecek.
Halikarnas Balıkçısı'nın kitabı Mavi Sürgün'den ilham alan piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan aynı isimli eserinin dünya prömiyerini 15 Mart'ta saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:08
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