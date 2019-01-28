Son Dakika Haberleri: “Mavi Sürgün”ün dünya prömiyeri 15 Mart’ta

“Mavi Sürgün”ün dünya prömiyeri 15 Mart’ta

13 dakika önce

Halikarnas Balıkçısı'nın kitabı Mavi Sürgün'den ilham alan piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan aynı isimli eserinin dünya prömiyerini 15 Mart'ta saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleştirecek.

“Mavi Sürgün”ün dünya prömiyeri 15 Mart’ta, System.String[]
Halikarnas Balıkçısı'nın kitabı Mavi Sürgün'den ilham alan piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan aynı isimli eserinin dünya prömiyerini 15 Mart'ta saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:08 

Ekonomi
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