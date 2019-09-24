Son Dakika Haberleri: Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma
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Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonunun kapatıldığını belirterek, "Böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacak.

Mavi Tünel ile yer altı sularına koruma, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonunun kapatıldığını belirterek, "Böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılışı yapılan Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin katkılarını değerlendirdi.

Tesislerin devreye alınmasıyla Konya'daki musluklardan memba kalitesinde içme suyu akmaya başladığını ifade eden Pakdemirli, bu sayede 1,2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığını bildirdi.


Pakdemirli, Bağbaşı Barajı'nda depolanan suyun 17 kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarıldığına işaret ederek, bu suyun bir kısmının arıtma tesisine, bir kısmının da sulamaya ayrıldığını kaydetti.

Tarımsal sulama ve içme suyunun yanında yer altı su kaynaklarını da desteklemeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Konya, yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu bakımından Türkiye ortalamasının altındadır, yer altı suyu tüketimi ise oldukça yüksektir. Mavi Tünel Projesi ile stratejik öneme sahip yer altı suyu kullanımını da azaltıyoruz. Projenin içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusu ve 2 pompa istasyonu kapatıldı. Bu kuyulardan artık su çekilmiyor. Böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacak."


Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu arıtma tesisinde arıtılan suyun bir kısmının 23 bin 261 metrelik isale hattıyla Çumra'ya da ulaştırılacağına dikkati çekerek, yaklaşık 9 bin metrelik kısmı bitirilen hat tamamlanarak bu ilçe de sisteme dahil edildiğinde 8 yer altı suyu kuyusunun daha kapatılacağını bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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