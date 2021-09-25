Mavi Tur sağlıkçıları ağırladı - Son Dakika
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Mavi Tur sağlıkçıları ağırladı

14.10.2021 12:31

25 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİMavi Tur sağlıkçıları ağırladıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, bu kez pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarını ağırladı.

25 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Mavi Tur sağlıkçıları ağırladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, bu kez pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarını ağırladı.

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik, konaklama desteği, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve C vitamini destek paketleri gibi uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez sağlık çalışanlarını denizle buluşturdu. Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz 'Mavi Tur' seferlerine bu kez sağlık çalışanları konuk oldu. Yoğun iş temposundan fırsat bulan sağlık çalışanları, Mavi Tur'la Marmara Denizi'nin eşsiz güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç'in de eşlik ettiği Mavi Tur gezisinde sağlık çalışanları için hazırlanan pasta kesildi. Sevinç, özellikle pandemi sürecinde fedakarca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre
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Bursa, Toplum, Son Dakika

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