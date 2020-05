Mavi tur ve günübirlik tur tekneleri salgın sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari faaliyet yapmalarına yasak getirilen günübirlik tur tekneleri ile mavi tur tekneleri, gezi guletleri ve mavi tur yapan denizciler, bakım ile tadilatlarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ülke genelinde ticari faaliyet yapan mavi tur ve günü birlik gezi turlarını yapan denizcilerin limanlardan çıkışına kısıtlama getirilmişti. Mart ayından itibaren devam eden kısıtlama kapsamında, 17 ile 36 metre uzunluğunda günübirlik gezi tekneleri ve mavi tur yapan denizciler, teknelerini demirleyip, izole şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Denizciler, bu bekleyiş sırasında kısıtlamanın sona ereceği, tekrar denize açılacakları gün için de bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor. Ahşap, fiber ve çelik konstrüksiyondan yapılmış olan yelkenli tekne, gulet ve motoryatlarını günlük rutin bakımlarını devam eden mavi tur ve günü birlik gezi tekneleri işletmecileri, hükümetin normalleşme süreci ile ilgili açıklamaları ardından motor bakımları, boyama ve iç temizliklerine de hız verdi.

Teknelerinde koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler konusunda henüz bir tebliği yapılmadığını belirten denizciler, Haziran ayı başında sefere çıkma iznini umutla beklediklerini söyledi.

30 yıldır 25'şer metrelik 3 ahşap gulet ile günü birlik gezi turu düzenleyen Salih Onat (56), "Her üç günde bir teknelerimize boya atıyoruz. 'İşleyen demir ışıldar' diyoruz. Boya atılmazsa pas tutar. Şu an koronavirüs salgını nedeniyle, denize açılamıyoruz, bekliyoruz. Bir an önce salgın tehlikesini geçmesini beklerken, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üç guletimde de günlük boya, temizlik işleri yapılıyor" dedi.

Mavi tur organizasyonları yapan Aziz Ok (32) da "Öncelikle Allah hepimize sağlık versin. Bir yatırım yaptık. Ama virüs salgını nedeniyle demirli kaldık. Bir an önce seferler açılmalıdır. Biz ekmeğimizi tekneden kazanıyoruz. Günlük işlerimiz yanı sıra mavi tur yapan teknemizin gerekli tüm bakımlarını da bu bekleme süresinde bitirdik. Mart sonunda tüm tekneler bakımlarını bitirip, zaten denize indirilmişti. Şu an kısıtlama nedeniyle gelen bir rezervasyon ya da talep yok. Herkes beklemede" dedi.

21 metrelik yelkenli teknenin yardımcı kaptanı Ahmet Sönmez (38) de "Yelkenlimizde izole olarak yaşarken günlük bakım ve temizlik yapılmakta. Şu an mavi tur için bir rezervasyon yok" dedi.