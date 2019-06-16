Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı
8 dakika önce
BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan
'ın İstanköy
Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Bodrum
'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezmek için denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası meydana geldi. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney
Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen teknedeki 4 kişi, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 4 kişinin büyük korku yaşadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Muğla
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı