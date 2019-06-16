Son Dakika Haberleri: Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı

1 saat önce

BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]


BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezmek için denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası meydana geldi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen teknedeki 4 kişi, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 4 kişinin büyük korku yaşadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:13 Kaynak: DHA
Bodrum, İstanköy, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]