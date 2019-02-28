Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan-2019'da Gerçeğini Artmayan Yangın Tatbikatı

Mavi Vatan-2019'da Gerçeğini Artmayan Yangın Tatbikatı

15 dakika önce

Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabında, senaryo gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mavi Vatan-2019'da Gerçeğini Artmayan Yangın Tatbikatı, System.String[]
Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabında, senaryo gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta canlandırılan senaryolar gerçeğini aratmadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatın Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta düşman unsurlarını etkisiz getirilmesinin yanı sıra gemide meydana gelebilecek herhangi bir arızada, geminin yaralanması ve yangın durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği icra ediliyor. Senaryo gereği, TCG Gaziantep firkateyninde yangın tatbikatı yapıldı. Makine Kontrol Dairesi'ne gelen yangın ihbarıyla tatbikat başladı.

Alarmı alan Makine Kontrol Dairesi personeli durumu yangın müdahale ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:44 Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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