Mavi Vatan-2019'da Gerçeğini Artmayan Yangın Tatbikatı
15 dakika önce
Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabında, senaryo gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz
etabında, senaryo gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta canlandırılan senaryolar gerçeğini aratmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından Karadeniz
, Akdeniz ve Ege
Denizinde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatın Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta düşman unsurlarını etkisiz getirilmesinin yanı sıra gemide meydana gelebilecek herhangi bir arızada, geminin yaralanması ve yangın durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği icra ediliyor. Senaryo gereği, TCG Gaziantep
firkateyninde yangın tatbikatı yapıldı. Makine Kontrol Dairesi'ne gelen yangın ihbarıyla tatbikat başladı.
Alarmı alan Makine Kontrol Dairesi personeli durumu yangın müdahale ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:44 Kaynak: İHA
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