Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı'nda Top Atışları Yapıldı

Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı'nda Top Atışları Yapıldı

32 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında top atışları gerçekleştirildi.

Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı'nda Top Atışları Yapıldı, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında top atışları gerçekleştirildi. Tatbikata katılan firkateynlerin gece ateşledikleri uzun menzilli toplar Akdeniz açıklarında semaları aydınlattı. Hedefler gece atışlarında da tam isabetle vuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatın ikinci gününde gece yarısı top atışları gerçekleştirildi. Uzun menzilli top atışlarında Türk savaş gemilerinden yapılan top atışlarında hedefler tam isabet aldı. Başarı ile devam eden 'Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı' kapsamında gündüz atışlarından sonra gece de Akdeniz'de icra edilen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen noktalara top atışları yapıldı. Şimşek-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) belirlediği hedefler, firkateynlerde bulunan toplarla imha edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

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