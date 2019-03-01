Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
16 dakika önce
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın helikopterle TCG Burgazada gemisine gelmesi Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikatı izlemesi Kuzey Ege'de (Enez açıkları) hava savunma atışı yapan gemilerden görüntüler Atışlardan görüntüler KOCAELİ...
- Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal'ın helikopterle TCG Burgazada gemisine gelmesi
Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun tatbikatı izlemesi Kuzey Ege
'de (Enez
açıkları) hava savunma atışı yapan gemilerden görüntüler
Atışlardan görüntüler KOCAELİ - Genelkurmay Başkanlığı
Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" üçüncü gününde devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:32 Kaynak: AA
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