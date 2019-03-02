Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı

Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı

49 dakika önce

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı, System.String[]
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.


Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]