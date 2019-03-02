Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı
49 dakika önce
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Türkiye
'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.
Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:25 Kaynak: AA
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