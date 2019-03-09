Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"

16 dakika önce

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım fırkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemisi, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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