Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz" Etabı Devam Ediyor

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz" Etabı Devam Ediyor

30 dakika önce

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor.

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz
Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatın bugünkü ayağında gemileri tehdit eden uçakların engellenmesi ve "posta çantası alma verme " eğitimi yapıldı.

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikat kapsamında gemilerin hava savunma harbi eğitim ihtiyacını karşılamak için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile Deniz Kuvvetlerine bağlı firkateynler tarafından ortak eğitim icra edildi. Senaryo gereği Kırmızı Kuvvetlere ait iki F16 uçağının oluşturduğu tehdit gemiler gerekli hava savunma savaşı reaksiyonlarını uygulanarak engellendi. Ayrıca tatbikat kapsamında, "posta çantası alma verme eğitimi" icra edildi. Eğitim kapsamında TCG Gediz firkateyni getirdiği posta çantasını TCG Gaziantep firkateynine teslim. Posta çantasını alan gemi personeli denizcilik geleneğini uygulayarak karşı gemiye hediye gönderdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:08 Kaynak: İHA

Posta, Akdeniz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Aşık'a, Eşinden Vatan Şaşmaz Tehdidi! Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz" Etabı Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]