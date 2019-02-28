Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz" Etabı Devam Ediyor
30 dakika önce
Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor.
Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatın bugünkü ayağında gemileri tehdit eden uçakların engellenmesi ve "posta çantası alma verme " eğitimi yapıldı.
Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikat kapsamında gemilerin hava savunma harbi eğitim ihtiyacını karşılamak için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ile Deniz Kuvvetlerine bağlı firkateynler tarafından ortak eğitim icra edildi. Senaryo gereği Kırmızı Kuvvetlere ait iki F16 uçağının oluşturduğu tehdit gemiler gerekli hava savunma savaşı reaksiyonlarını uygulanarak engellendi. Ayrıca tatbikat kapsamında, "posta çantası alma verme eğitimi" icra edildi. Eğitim kapsamında TCG Gediz firkateyni getirdiği posta çantasını TCG Gaziantep firkateynine teslim. Posta çantasını alan gemi personeli denizcilik geleneğini uygulayarak karşı gemiye hediye gönderdi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:08 Kaynak: İHA
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