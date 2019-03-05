Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Devam Ediyor (3)
1 saat önce
- Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleri İZMİR - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim...
- Çıkarma gemileri tarafından sahile bırakılan asker ve zırhlı araçların detay ve drone görüntüleri İZMİR - Türkiye
'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir
Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: AA
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