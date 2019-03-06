Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Komutanları Aziz Kocaoğlu'nu Ziyaret Etti
1 saat önce
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir
'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nu ziyaret etti.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaoğlu, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük ile körfeze demirleyen Heybeliada
, Yıldız ve Ayvalık
gemilerinin komutanlarını ağırladı.
Ziyarette, Özkütük tatbikatın tüm deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Özkütük, İzmir gibi güzel bir kentte nefeslenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu
da ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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