Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Komutanları Aziz Kocaoğlu'nu Ziyaret Etti

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Komutanları Aziz Kocaoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaoğlu, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük ile körfeze demirleyen Heybeliada, Yıldız ve Ayvalık gemilerinin komutanlarını ağırladı.

Ziyarette, Özkütük tatbikatın tüm deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Özkütük, İzmir gibi güzel bir kentte nefeslenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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